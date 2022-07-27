В Башкирии ликвидировали лесной пожар в одном из лесничеств

Напомним также, что днём ранее в результате удара молнии в Туймазинском районе республики загорелась церковь, построенная еще в конце 19 века. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, однако местные жители обрушились с критикой на пожарных. По их словам, на тушение огня, охватившего старинное здание, приехала всего одна пожарная машина, которая доехала до храма спустя полчаса с момента вызова.