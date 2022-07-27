В Башкирии ликвидировали лесной пожар в одном из лесничеств

В Башкирии ликвидировали лесной пожар в одном из лесничеств
В Башкирии ликвидировали лесной пожар в одном из лесничеств
Вчера, 11:44ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Площадь пожара в Авзянском лесничестве составила порядка 0,3 гектара, сообщает пресс-служба МЧС по РБ

На территории Авзянского лесничества Белорецкого района Башкирии 26 июля был ликвидирован лесной пожар. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сообщается, что на тушение пожара, чья площадь составила порядка 0,3 гектара, было брошено 7 человек и 5 единиц техники.

Отметим, что по информации республиканского Госкомитета по ЧС, в период с 27 июля по 1 августа на территории республики прогнозируется повышенный уровень угрозы возникновения пожаров.

Напомним также, что днём ранее в результате удара молнии в Туймазинском районе республики загорелась церковь, построенная еще в конце 19 века. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, однако местные жители обрушились с критикой на пожарных. По их словам, на тушение огня, охватившего старинное здание, приехала всего одна пожарная машина, которая доехала до храма спустя полчаса с момента вызова.

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