В Башкирии ликвидировали лесной пожар в одном из лесничеств

На территории Авзянского лесничества Белорецкого района Башкирии 26 июля был ликвидирован лесной пожар. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе МЧС по РБ.
Сообщается, что на тушение пожара, чья площадь составила порядка 0,3 гектара, было брошено 7 человек и 5 единиц техники.
Отметим, что по информации республиканского Госкомитета по ЧС, в период с 27 июля по 1 августа на территории республики прогнозируется повышенный уровень угрозы возникновения пожаров.
Напомним также, что днём ранее в результате удара молнии в Туймазинском районе республики загорелась церковь, построенная еще в конце 19 века. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, однако местные жители обрушились с критикой на пожарных. По их словам, на тушение огня, охватившего старинное здание, приехала всего одна пожарная машина, которая доехала до храма спустя полчаса с момента вызова.