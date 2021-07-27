В администрации села Башкирии прокомментировали ситуацию с отсутствием света

Как пояснила исполняющая обязанности заместителя главы администрации по жизнеобеспечению, ЖКХ Наталья Иванова, проблему с подачей ресурса начали решать сразу после урагана 22 июля.
— В результате сильного ливня со шквалистым ветром, произошло массовое отключение электроснабжения населения по причине поваленных столбов электроснабжения, деревьев на провода и их последующим обрывом. Под отключение попало поселение Тавтимановский сельсовет, где 5 населенных пунктов, 847 жилых домов, проживают 2 746 человек, в том числе 797 детей, а также школа и детский сад. Информация об отключении была сразу передана В ГУП «Республиканские электрические сети», обслуживающая район, — сообщила Иванова.
В этот же день, 7 улицах села уже шли ремонтные работы и электроснабжение уже было отключено с 10 утра. Бригады, которые проводили ремонтные работы были отправлены на другие точки. Иванова также подтвердила, что по улицам села лежали опрокинутые опоры, деревья, оголенные провода, однако были приняты срочные меры по распиловке деревьев, обхода населения на предмет повреждений, информирования населения.
На следующий день, 23 июля, после осмотра всех повреждений линий, приступили к ликвидации аварии.
24 июля в селе работали 3 бригады, после обеда также прибыли дополнительные работы для устранения повреждений. В
— На 24.00 часов 24 июля 2021 года электроснабжение частично восстановлено, а именно с. Тавтиманово, кроме улиц Фрунзе, Лесная, д. Ключеское, Октябрьское, Покровское, Урожай. Ремонтные работы завершены 25 июля 2021 года., — прокомментировала замглавы.
Напомним, что жители села накануне, 26 июля, пожаловались на то, что всю неделю они сидят без электроэнергии. По их рассказам, поваленные опоры электроэнергии лежат на крышах домов и грозят рухнуть прямо на людей.