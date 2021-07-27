Уфимская активистка Алла Яковлева намерена подать в суд на избирательную комиссию

Женщина намеревалась выдвинуть свою кандидатуру в депутаты, однако ей заявили, что ее подписи были собраны не по правилам.

Уфимская активистка Алла Яковлева выдвинула свою кандидатуру в депутаты как самовыдвиженец. Сегодня, 27 июля состоялась комиссия по проверке подписей жителей избирательного округа. Всего Яковлева собрала 229 подписей, из необходимых 208. Однако выяснилось, что 22 подписи не соответствуют правилам сбора подписей. — Избирательная комиссия г. Уфа совместно с МВД и экспертами (среди которых сотрудники ФСБ) меня сегодня ни чем не удивили. Приняли 207 голосов моих избирателей. Для регистрации необходимо 208. Я считаю, что избирательная комиссия совместно с МВД и экспертами послушно выполняют поручения сверху. Я считаю, грошь — цена таким специалистам. Я продолжу борьбу за участие в этих выборах, — сообщила Алла на своей странице. Также она намерена подать в суд с требованием возбудить уголовное дело. Она ждет от полиции документы с обоснованием несоответствия сданных подписей правилам.

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