Правнук Чкалова поучаствовал в церемонии переименования аэропорта Нижнего Новгорода

Игорь Чкалов, правнук прославленного летчика, стал кандидатом в депутаты Госдумы от партии Справедливая Россия — За правду» от Нижегородской области. Недавно он принял участие в мероприятиях в честь переименования нижегородского аэропорта Стригино в аэропорт им. В. П. Чкалова.

«В 2018 году в рамках проекта «Великие имена России» проживающие в регионе люди выбрали для аэропорта Нижнего Новгорода имя Героя СССР Валерия Павловича Чкалова. В прошедшем году аэропорту было присвоено официальное имя «Чкалов». И вот, наконец, 27 июля этого года в аэропорту были официально открыты инсталляции в честь Валерия Павловича — мемориальное панно трансполярного беспосадочного перелета из Москвы в США, бюст Чкалова, временная экспозиция из Дома-музея в Чкаловске. Об этом пишет newsnn.ru. Наша цель — показать, что герои — это реальные люди, которые жили раньше и живут в настоящее время среди нас, а патриотизм выступает осознанным состоянием человека. Мы хотим популяризировать достижения России на примере исторических фактов. Мое видение пути развития нашего государства идентично повестке обновленной партии «Справедливая Россия — За правду» и взглядам ее сопредседателя Захара Прилепина. Речь идет о том, чтобы обеспечить молодым людям возможность жить и трудиться в своей родной стране, старшему поколению — заслуженную пенсию и почет со стороны власти. Поэтому я присоединился к команде Прилепина и горжусь этим», — отметил он. Известно, что Игорь Чкалов в течение свыше 10 лет занимается вопросами сохранения истории своей семьи, увековечивания памяти своего известного родственника — героя великой эпохи Валерия Чкалова.

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