В Башкирии массово начнут распродавать автомобили должников

Сообщается, что транспорт был изъят у должников, вырученные средства пойдут на погашение задолженности. Заявки на участие в торгах можно будет подать до 8 мая, сам аукцион предварительно состоится 25 мая.

Принять участие в аукционе могут все желающие, выставленные автомобили находятся в исправном техническом состоянии со всеми нужными документами. В этот раз распродать планируется 28 различных моделей авто.

Самый дорогой выставленный автомобиль – Volkswagen Polo 2013 года выпуска за 1 575 145 рублей, также есть Mitsubishi Pajero Sport 2013 года выпуска со стартовым ценником 1 020 000 рублей.

Дешевле всего можно купить автомобиль LADA Granta 2014 года выпуска за 87 353 рублей. Есть также ) и Skoda Octavia 2013 года выпуска за 109 000 рублей.