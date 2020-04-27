Глава Башкирии рассказал, как в этом году будет выглядеть Бессмертный полк

Глава Башкирии Радий Хабиров на странице своей социальной сети сообщил, что в этом году всенародной акции «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса не будет. Однако в республике нашли выход из этой ситуации, как почтить память героев.

«Ко мне обратились представители оргкомитета акции с предложением, суть которого в том, что раз мы не можем сейчас собрать людей на шествие, то мы можем принять у жителей республики заявки и фотографии онлайн, распечатать их и провезти их в День Победы на транспорте», – объяснил суть глава республики.