9 мая в Уфе: Бессмертный полк, Парк Победы, ветераны войны и футболисты

Как прошел День Победы в Уфе.

Чтобы попасть в Бессмертный полк, уфимцы собирались на проспекте Октября к десяти часам утра, за час-полтора до начала шествия. Мне довелось идти в составе колонны 16-й школы. Навстречу попался отряд из людей в военной форме. Они явно спешили к началу парада. На улице жарко, и каждому раздают по бутылочке воды, что потом очень пригодится. Почти у всех портреты солдат Великой отечественной, пока идем к горсовету, то тут, то там слышны обрывки разговоров. - Мы трех дедов привели, четвертый дед – на реконструкции, - говорит отец семейства. У него в руках две фотографии, у его сына – одна. - А у меня двое воевали на разных фронтах, а потом погибли в одном месте, в Прибалтике, - слышу голос женщины. Идти от места сбора до горсовета больше часа, в 11.00 внезапно наступает тишина. Это объявили минуту молчания в память о героях войны. В небо взмывают белые шары. - Смотри, они - как стая птиц, - говорит мужчина своему сыну. Бессмертный полк в Уфе потихоньку приходит в движение. Кто-то старается привести нестройные ряды в порядок. - Мы решили на следующий год длинную ленту купить, чтобы наш ряд был ровным, - говорит директор одной из школ. Иногда кто-то запевает знакомые песни. «Катюша», «Смуглянка», «Этот день победы» и многие другие. В некоторых местах музыка из громкоговорителя как бы подсказывает слова песен. Но звук от них быстро стихает, видимо, колонки стоят не так часто. - Вот бы музыку везде было слышно, - высказывает пожелание один из участников шествия. Чем ближе к горсовету, тем чаще кто-то начинает кричать: «Ура!» и «однополчане» подхватывают. Постепенно шествие доходит до конечного пункта, горсовета, потом колонны постепенно растворяются, кто-то ищет свои автобусы, чтобы сдать портреты, кто-то сворачивает на параллельную улицу в поисках общественного транспорта, а кто-то возвращается к парку имени Гафури. Мы выбираем второй вариант, и движемся в сторону Парка Победы. Перед входом в парк развернулась выставка военной и ретротехники. Ее охраняют люди в форме. Здесь очень много уфимцев. К ветеранам подходят незнакомые люди, чаще дети, и дарят им цветы. Возле вечного огня стоит караул из старшеклассников. Сюда же приходят возложить цветы воспитанники футбольной школы, игроки и руководство ФК «Уфа». Вижу главного тренера команды Вадима Евсеева. - У вас в семье кто-то воевал в Великую отечественную? - Два деда. Оба погибли. К Евсееву очередь, многие желают команде победы в Москве (12 мая - матч со "Спартаком"), все хотят сделать фото на память. Парк Победы – как живой организм, горожане приходят семьями, в одном месте идет концерт, в другом – люди утоляют свой голод. Военная техника облюбована мальчишками. И довольно редко, но появляются старые люди в медалях, с цветами в руках. Их становится все меньше и меньше, тех, кто знает, что такое война.

