Уфимка отсудила полмиллиона за протекшее окно

В 2016 году уфимка Татьяна Ульмасова отпраздновала долгожданное новоселье: купила квартиру в микрорайоне «Молодежный» с шикарным видом из окна.

- В квартире очень удобная планировка балкона, углом. Поэтому этот дом в народе называют «Дом-корабль». В результате, а мы живем на 11 этаже, открывается потрясающий панорамный вид: и на двор, и на проспект Салавата Юлаева и кондитерскую фабрику видно. Это стало одним из факторов того, что мы остановили свой выбор именно на этой квартире, – рассказывает Татьяна Ульмасова.

Но, к сожалению, радость от созерцания прекрасного была не долгой, по крайней мере, не в ненастье. Оказалось, что окна с правой стороны протекают в дождь. Казалось бы, окна не старые деревянные, а современные пластиковые, ведь при их установке применяются разные материалы, герметизирующие щели. Но тем не менее.

Кстати, досталось это «мокрое» наследство от прежних владельцев квартиры, с которыми Татьяна отношений не поддерживает. И по неизвестной причине, прежние домовладельцы о неприятной влажной проблеме новым собственникам не сообщили. Да и Татьяна почему-то, когда обнаружила течь, не стала тревожить тех, у кого купила «плохую квартиру». Вместо этого она заключила договор с другой компанией по установке окон.

Фото: Татьяна Ульмасова

- Мы пригласили специалистов компании «Мастер окон», они посчитали, сколько будет стоить ремонт и во сколько мне выйдет установка новых окон. Так, как разница была незначительной, мы выбрали установку новых окон с правой стороны, где протекало, – вспоминает Татьяна Борисовна.

К слову, по словам нашей собеседницы ремонт ей обошелся бы, согласно расчетам, в 30 с лишним тысяч рублей, а установка новых окон в 70 тысяч рублей. Но посчитав разницу незначительной, женщина заключила договор на замену новых окон.

По словам женщины, ей якобы были предоставлены зачем-то 11 смет с расчетом будущих работ. Поначалу все оценивалось в 70 тысяч с лишним, но в итоге договор был заключен уже на сумму в 90 с чем-то тысяч рублей.

По утверждению фирмы-исполнителя, в рамках заключенного договора замеров было 2. Все остальные замеры – это своего рода «хотелки» заказчицы: сделать один вариант, другой, конструкции разные. Также были другие договоры на дополнительные работы, на отливы, на нащельники.

Так ли иначе, окно на правой стороне установили, как в договоре и было указано. Но тут нагрянула другая беда. Оказалось, что, если на балкон смотреть с улицы, правая и левая сторона отличаются друг от друга: правая такая белая, новая, а левая – ну она другая. Было принято решение устранить этот диссонанс, заменив заодно уж и левую сторону.

Стоимость замены левой стороны – около 71 тысячи рублей, общая стоимость работ по всему балкону – около 161 тысячи рублей.

Как вспоминает Татьяна Борисовна, лето было засушливым, поэтому недостатки не были заметны. В августе начались дожди и начались протечки в щели между верхним краем окна и потолком балкона сверху, а также нижним краем окна и полом балкона снизу, все это с обеих сторон.

Вместе с тем, по заверению исполнителя, видимых щелей не было, более того, протекания были только при определённом направлении ветра и дождя, а не при каждом дожде.

Уфимка говорит, что написала и позвонила по телефонам фирмы-подрядчика, указала на недостатки. По словам женщины, пришли мастера (срок гарантии еще действовал), она им показала фото и видео того, как балкон заливает в дождь. Обещали разобраться, устранить и все наладить.

Фото: mkset.ru

- На второй свой визит они что-то делали, но не объяснили. Я попросила их, чтобы они мне сказали, что они там делали, что и как налаживали. Попросила, чтобы мне дали акт выполненных работ. Но они мне ничего не дали.

Представитель фирмы-исполнителя говорит, что в действительности все акты выполненных работ имеются, заказчица в них собственноручно расписывалась.

Дело дошло в итоге до суда, который постановил: расторгнуть договор и вернуть деньги. Сумма иска: 431 тысяча рублей (сумма иска больше – удовлетворен не в полном объеме). Это не только стоимость монтажа окон, но и стоимость ремонта, а также стоимость ремонта стяжки балкона.

- Я их предупредила, что буду рассказывать об этом всем. Если им дорога их репутация, может, они захотят прекратить войну. Я не хочу разбогатеть за их счет. Мне нужны деньги, чтобы сделать нормально балкон. Часть полученных денег я направлю на благотворительность – говорит Татьяна Ульмасова.

- Да, действительно, в августе 2016 года компанией «Мастер окон» был заключен договор с Татьяной Ульмасовой, - говорит представитель компании. - Ей заменили окна, установленные ранее застройщиком с возможными нарушениями технологий, из-за которых окна протекали. Со стороны компании было сделано все возможное для устранения проблемы: заменены окна, произведена полная герметизация примыкания рамы с плитой, далее все закрыто нащельниками.

По данным представителей фирмы, причиной протечек могла стать особенность конструкции, доставшаяся «в наследство» от бывших владельцев квартиры: вода могла сочиться через бетонные перекрытия, то есть, это является неустранимым строительным дефектом.

- Со стороны подрядчика были приняты все возможные меры устранения проблемы, были произведены работы, которые даже не были предусмотрены договором, все это было сделано за наш счет. Была готовность и дальше продолжить работу по устранению чужих недостатков, однако, Татьяна Ульмасова предпочла судиться, а не договариваться.

До суда и непосредственно в суде неоднократно исполнителем предлагалось продолжить устранять проблему и выйти на мировое соглашение, но она озвучила свою позицию, что договариваться она не хочет и не будет.

По утверждению заказчика, проведенная экспертиза два раза подтвердила, что окна соответствуют всем требованиям ГОСТ.

Представитель подрядчика предполагает, что возможно г-жа Ульмасова хотела остаться и с окнами, и с компенсацией, что было бы весьма удобно с точки зрения потребителя.

В действительности же проблема может крыться не только в окнах, но и в конструкции плиты перекрытия, ограждении балкона соседа сверху, фасаде, парапете и т. д., и фирма-исполнитель утверждает, что при этих обстоятельствах готова была довести дело до конца и решить проблему, несмотря на то, что причиной проблемы могут быть вовсе и не окна.

Однако решить за один день все это невозможно, так как не выявлена причина, которая, кстати, проявляется далеко не при каждом дожде, и поэтому требуется время на устранение этих причин. При этом три экспертизы не указали на причину протечки (две из которых были судом признаны не соответствующими, а третья ссылалась на не действующие нормативные документы).