В Минздраве сообщили о сроках начала испытаний вакцины от коронавируса
27 марта, 17:23ОбществоФото: pixabay.com
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что до клинических испытаний вакцины против коронавируса пройдет примерно полгода.
По словам Мурашко, разработчики говорят о 5-6 месяцах, которые потребуются для выведения вакцины на этап клинических испытаний. Что касается доклинических испытаний, то они уже начинаются, пишет rns.online.
В настоящее время над вакциной работают специалисты Федерального медико-биологического агентства, Роспотребнадзора и нескольких частных структур.
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 26 марта, в Российской Федерации заразившиеся зарегистрированы в 56 регионах.
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