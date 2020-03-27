Роспотребнадзор рассказал о 145 тысячах россиян с подозрением на коронавирус

Сообщение об этом на сайте ведомства появилось 27 марта информирует газета «Известия».

В публикации отмечается, что в России за истекший период наблюдение осуществлялось за 222,8 тысячами человек. Из них на сегодняшний день остаются под контролем 145,1 тысяч.