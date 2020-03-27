Роспотребнадзор рассказал о 145 тысячах россиян с подозрением на коронавирус
27 марта, 18:20ОбществоФото: pixabay.com
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По сведениям Роспотребнадзора, в России сейчас под наблюдением врачей остаются 145,1 тысяч человек с подозрением на коронавирус.
Сообщение об этом на сайте ведомства появилось 27 марта информирует газета «Известия».
В публикации отмечается, что в России за истекший период наблюдение осуществлялось за 222,8 тысячами человек. Из них на сегодняшний день остаются под контролем 145,1 тысяч.
Также сообщается, что всего за период было проведено 223,5 лабораторных исследований на новый коронавирус. В том числе тестирование делалось для тех, кто прибыл из-за границы.
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