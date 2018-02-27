Мэрия: Уборка снега в Уфе идет в усиленном режиме

В ночь с 26 по 27 февраля в Советском районе снег убирали 40 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих, сообщили в пресс-службе администрации города.

Снег вывезли с улиц Айская, Пр. С. Юлаева, К. Маркса, Пархоменко, Цюрупы, 50 лет Октября, Вокзальная, Пр. Октября и других. За смену вывезли 1890 кубометров снега.