Мэрия: Уборка снега в Уфе идет в усиленном режиме

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За ночь только в Советском районе города вывезли 1890 куб. м снега.
В ночь с 26 по 27 февраля в Советском районе снег убирали 40 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих, сообщили в пресс-службе администрации города.
Снег вывезли с улиц Айская, Пр. С. Юлаева, К. Маркса, Пархоменко, Цюрупы, 50 лет Октября, Вокзальная, Пр. Октября и других. За смену вывезли 1890 кубометров снега.
Комплексная механизированная уборка снега идет во всех районах города.
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