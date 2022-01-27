Московский бизнес просит продлить программу ФОТ 3.0 в условиях пятой волны пандемии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева сообщила о потребности московского бизнеса в продлении программы ФОТ 3.0. Эта программа предполагает кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых на фоне пятой волны COVID-19.

«Бизнес говорит о потребности продлить в том или ином виде льготную программу кредитования ФОТ 3.0, направленную на сохранение штата и поддержку ведения деятельности, в условиях пятой волны коронавируса», — сообщила Минеева, пишут корреспонденты ТАСС. По словам бизнес-омбудсмена, выдаваемые льготные кредиты по проекту ФОТ 3.0 помогли многим предпринимателям пережить сложные времена. Минеева напомнила, что самыми уязвимыми оказались именно человекоемкие отрасли (бьюти-индустрия, ресторанная отрасль, торговля, перевозки и логистика). Среди наиболее активных претендентов на эту помощь оказались малые (около 50%) и микропредприятия (почти 40%), а средний чек одобренных кредитов составил 2,5 млн рублей. Она добавила, что программа была чрезвычайно востребована среди московских бизнесменов. Вторая фаза программы ФОТ 3.0 запущена в России 1 ноября 2021 года в качестве антикризисного средства поддержки бизнеса в период нерабочих дней. По сведениям Минэкономразвития РФ, только за два месяца 2021 года льготные кредиты получили более 26 тысяч российских компаний. Вследствие этого удалось сохранить около 650 тысяч рабочих мест. Лидерами по объему оказанной бизнесу поддержки во время второго этапа ФОТ 3.0 стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter