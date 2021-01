Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что примерно 8-10% заболевших коронавирусом среди всего населения России приходится на несовершеннолетних.

Как сообщает RT, эксперт отметил, что болеют дети всех возрастных групп, но менее всего заболевших приходится на малышей от 0 до 7 лет, а пик заболеваемости приходится на школьников подросткового возраста — от 13 до 15 лет. По его словам, коронавирус в тяжелой форме протекает только у 0,2% заболевших детей, почти половина — 49,9% переносят заболевание в легкой форме, а 32,3% переболевших не ощутили никаких признаков недомогания и симптомов вирусной инфекции.

