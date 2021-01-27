iHerb создает новые рабочие места в России вопреки кризису

По словам главы представительства iHerb в России Ильи Микина, сотрудничество с российскими айтишниками - очень логичный и важный шаг, так как программисты из России - одни из лучших в мире. «Мы заинтересованы в их знаниях и опыте», - отметил он. Микин также добавил, что компания сделает все необходимое, чтобы предложить специалистам из России отличные условия для развития профессиональных навыков.