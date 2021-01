iHerb создает новые рабочие места в России вопреки кризису

Компания iHerb создаст подразделение из российских IT-специалистов. По словам руководства, айтишники из России - одни из лучших в мире, и их опыт может помочь с реализацией проектов компании по всему миру.

Открытие нового подразделения придется на кризисное время, когда из-за пандемии COVID-19 в России на треть поднялся уровень безработицы. Сильнее всего пострадали люди в возрасте от 25 до 40 лет, сообщает Kp.ru. Штаб-квартира крупного маркетплейса, который специализируется на продаже товаров для здоровья, располагается в Калифорнии, однако представительства компании работают во многих странах мира. Теперь частью команды смогут стать и жители России. Отмечается, что первые разработчики присоединятся к компании к концу первого квартала этого года. К концу 2021-го работу начнут еще три команды. «Я никогда раньше не работала в компании, которая так быстро развивается. Независимо от того, в какой вы команде или каков ваш опыт работы, вы всегда можете участвовать в поиске и принятии решений», - рассказала проектный менеджер Елена Ян. По словам главы представительства iHerb в России Ильи Микина, сотрудничество с российскими айтишниками - очень логичный и важный шаг, так как программисты из России - одни из лучших в мире. «Мы заинтересованы в их знаниях и опыте», - отметил он. Микин также добавил, что компания сделает все необходимое, чтобы предложить специалистам из России отличные условия для развития профессиональных навыков. Предполагается, что создание российского подразделения – это первый шаг в рамках крупной инвестиционной программы iHerb. До 2023 года компания собирается вложить 100 миллионов долларов в развитие на территории России. Предполагается, что новый центр IT-разработок будет решать задачи на территории РФ и помогать проектам из других стран.

