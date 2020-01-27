Tez Tour перестал продавать туры в Китай

Туристический оператор Tez Tour приостановил отправку российских путешественников в КНР.
Причиной закрытия продаж туров стал новый коронавирус 2019-nCoV. Об этом информирует RNS.
Руководство Tez Tour посчитало, что в Китае россиянам грозит опасность. В пятницу, 24 января Ростуризм заявил о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Поднебесной. Угроза заключается в новом коронавирусе, который продолжает распространяться.
Российские туристы снова смогут попасть в КНР только после нормализации там эпидемиологической обстановки. Вывоз отечественных путешественников из Китая по оплаченными заявкам будет проводиться в обычном режиме по запланированным датам туров.
Отметим, что на данный момент число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, уже перевалило за 2000 человек. Несколько десятков людей погибли. В основном все заболевшие находятся в Китае. Однако единичные вспышки инфекции зафиксированы также в США, Таиланде, Южной Корее, Японии, Австралии, Франции и Канаде.