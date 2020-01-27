Tez Tour перестал продавать туры в Китай

Причиной закрытия продаж туров стал новый коронавирус 2019-nCoV. Об этом информирует RNS.

Руководство Tez Tour посчитало, что в Китае россиянам грозит опасность. В пятницу, 24 января Ростуризм заявил о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности туристов, находящихся в Поднебесной. Угроза заключается в новом коронавирусе, который продолжает распространяться.

Российские туристы снова смогут попасть в КНР только после нормализации там эпидемиологической обстановки. Вывоз отечественных путешественников из Китая по оплаченными заявкам будет проводиться в обычном режиме по запланированным датам туров.