Аналитики назвали уровень желаемой зарплаты в России

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Согласно данным сайта по подбору сотрудников «Работа.ру», жители РФ в среднем хотят зарабатывать каждый месяц 92 тысячи рублей. Около 26% опрошенных в качестве идеальной назвали сумму в 100-200 тысяч рублей. Еще 4% россиян хотят получить 30 тысяч рублей в месяц.
Желаемый уровень зарплаты при этом сильно отличается в разных регионах, сообщает 27 января газета «Известия».
Так, жители российской столицы хотели бы зарабатывать ежемесячно 104 тысячи рублей, а жители Новосибирска - 90 тысяч. Участники опроса из Ростова-на-Дону назвали желаемой зарплату в 87 тысяч, а из Нижнего Новгород - в 70 тысяч рублей.
Отмечается, что мужчины называют хорошим уровень ежемесячного заработка в 103 тысячи, а женщины - примерно 80 тысяч рублей.
В исследовании приняли участие 6,7 тысяч жителей разных регионов России.
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