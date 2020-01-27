Аналитики назвали уровень желаемой зарплаты в России

Так, жители российской столицы хотели бы зарабатывать ежемесячно 104 тысячи рублей, а жители Новосибирска - 90 тысяч. Участники опроса из Ростова-на-Дону назвали желаемой зарплату в 87 тысяч, а из Нижнего Новгород - в 70 тысяч рублей.