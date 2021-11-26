В Петербурге ребенок умер после отказа родителей от госпитализации

Издание newia.ru сообщает, что во вторник двадцать третьего ноября ребенку стало плохо в детском саду - началась тошнота и боли в области живота. За девочкой приехал отец, но ее состояние ухудшилось и он вызвал скорую. Медики предложили госпитализировать ребенка в больницу, но родители отказались. Спустя еще некоторое время ребенку снова стало хуже. Прибывшие врачи реанимации спасти ее не смогли - девочка скончалась. О причинах смерти ребенка пока не сообщается. Правоохранители возбудили уголовное дело.