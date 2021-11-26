В Петербурге ребенок умер после отказа родителей от госпитализации

В Петербурге ребенок умер после отказа родителей от госпитализации
В Петербурге ребенок умер после отказа родителей от госпитализации
26 ноября, 10:59ОбществоФото: pixabay.com
Родители трехлетней девочки отказались от госпитализации ребенка, в результате чего их дочь скончалась.

Издание newia.ru сообщает, что во вторник двадцать третьего ноября ребенку стало плохо в детском саду - началась тошнота и боли в области живота. За девочкой приехал отец, но ее состояние ухудшилось и он вызвал скорую. Медики предложили госпитализировать ребенка в больницу, но родители отказались. Спустя еще некоторое время ребенку снова стало хуже. Прибывшие врачи реанимации спасти ее не смогли - девочка скончалась. О причинах смерти ребенка пока не сообщается. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы