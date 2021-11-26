В ГИБДД Башкирии сообщили о старте масштабных рейдов, задействуют весь личный состав

В ГИБДД Башкирии проанализировали аварийность на дорогах республики и приняли решение о необходимости очередных масштабных проверок, рейдов и профилактических мероприятий на этих выходных, начнутся они традиционно сегодня, вечером пятницы.
Пройдут они повсеместно по республике, а масштаб будет впечатляющим, в ведомстве сообщили, что в проведении проверок задействуют практически весь личный состав.
Особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нетрезвых водителей. ГИБДД Башкирии
В ведомстве уточнили, что столь масштабные проверочные мероприятия проводятся в целях поддержания безопасности дорожного движения.