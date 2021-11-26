Амурский ФСС заплатил пособий по материнству и детству на 1,2 млрд рублей

Из указанной выше суммы больше всего денег ушло на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года. Сейчас получателями выплаты числятся более 8 000 женщин. Об этом пишет vostokmedia.com.
Добавим, что в списке мер, которые Фонд социального страхования принимает для помощи семьям в Амурской области, присутствует единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по беременности и родам. К примеру, с начала 2021 года региональное отделение фонда выдало около 7 000 пособий. В число получателей средств вошли амурчанки и представительницы прочих субъектов Российской Федерации, чьи работодатели зарегистрированы в Приамурье.
Надо сказать, что с первого февраля нынешнего года установлены следующие суммы пособий: 18 886,32 рубля - единовременное пособие при рождении ребенка, 7 082,85 рубля - ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (минимальный размер). В районах и территориях Амурской области, где к зарплате применяются районные коэффициенты, базовые размеры пособий будут увеличены на районный коэффициент.
Также для оплаты медпомощи, оказанной государственными учреждениями здравоохранения россиянкам во время беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни, Амурское региональное отделение ФСС России в рамках программы «Родовой сертификат» в текущем году выплатило клиникам примерно 70 миллионов рублей.
В рамках национального проекта «Здоровье» в Приамурье данная программа реализуется последние 15 лет. За оказание услуг на основании талонов родовых сертификатов женской консультации дают 4 000, родильному дому - 6 000 рублей, а детской поликлинике - 2 000 рублей.
С начала этого года амурское региональное отделение Фонда социального страхования оплатило свыше 20 000 родовых сертификатов. В минувшем году - 27 745 родовых сертификатов.