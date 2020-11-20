Бюджетная ёлка, бессонные мишки и события в Кармаскалах. Итоги дня в Башкирии

Жителям Башкирии сегодня сообщили весьма интересную новость. В национальном парке республики обнаружили следы страдающего бессонницей медведя. Обычно медведи отправляются в спячку в конце октября-начале ноября и остаются там до марта-апреля. Специалисты считают, что у некоторых особей наблюдается сбой в режиме и они до последнего ищут пищу.