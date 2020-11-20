Бюджетная ёлка, бессонные мишки и события в Кармаскалах. Итоги дня в Башкирии

Бюджетная ёлка, бессонные мишки и события в Кармаскалах. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:47ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Главные новости Башкирии за 20 ноября.

В Уфе наконец-то определился поставщик пиксельной ёлки, которую установят на Советской площади в Уфе. Изначально «Горзеленхоз» предлагал установить ёлку за 18,7 млн рублей. По данным портала госзакупок, в ходе торгов победитель аукциона ИП Межевов Александр Юрьевич снизил стоимость работ до 12 млн рублей. Mkset разбирался, какие ещё контракты по новогоднему оформлению выполняет компания-победитель, а главное, сколько за елки заплатили другие города России.

Массовые задержания в Кармаскалах произошли две недели назад, однако по-прежнему доподлинно неизвестно, что произошло 7 ноября всего в 40 километрах от Уфы. Пока в МВД официально предпочитают хранить молчание, с помощью ряда источников Mkset пытается восстановить картину тех дней.

Жителям Башкирии сегодня сообщили весьма интересную новость. В национальном парке республики обнаружили следы страдающего бессонницей медведя. Обычно медведи отправляются в спячку в конце октября-начале ноября и остаются там до марта-апреля. Специалисты считают, что у некоторых особей наблюдается сбой в режиме и они до последнего ищут пищу.

Продолжаем разбираться в госзакупках. Три больницы в Башкирии закупят 820 мешков для транспортировки тел. На эти цели Минздрав готов выделить более 154 миллионов рублей. Кстати, в ведомстве нам сообщили, для чего больницам так много мешков.

Вспомним о ситуации в Серафимовском интернате для умственно отсталых детей. Ранее там сообщали о вспышке коронавируса среди воспитанников и сотрудников учреждения. Однако информация не подтвердилась. Минтруд Башкирии сообщил, что 17 ноября у 285 детей взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции. Накануне, 19 ноября, выяснилось, что все тесты оказались отрицательными.

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