Уфимка после ссоры с сестрой потерялась в зарослях ежевики в Сочи

За помощью к спасателям обратилась сестра 38-летней женщины. Как выяснилось, родственницы поссорились, после чего уфимка ушла из дома, несмотря на дождливую погоду. Девушки отдыхали неподалеку от села Верхнениколаевское в Хостинском районе.
В конечном итоге уфимка заблудилась в колючих зарослях ежевики и оказалась в полкилометре от дороги. Её крики услышала сестра, но пробраться к ней не смогла. Спасатели отметили, что в горной местности заблудиться очень легко. К счастью, медицинская помощь женщине не понадобилась.