Уфимка после ссоры с сестрой потерялась в зарослях ежевики в Сочи

Уфимка после ссоры с сестрой потерялась в зарослях ежевики в Сочи

Вчера, 11:04ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Жительница Уфы во время отдыха в Сочи ночью заблудилась в зарослях ежевики. Об этом сообщили в пресс-службе юного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

За помощью к спасателям обратилась сестра 38-летней женщины. Как выяснилось, родственницы поссорились, после чего уфимка ушла из дома, несмотря на дождливую погоду. Девушки отдыхали неподалеку от села Верхнениколаевское в Хостинском районе.

В конечном итоге уфимка заблудилась в колючих зарослях ежевики и оказалась в полкилометре от дороги. Её крики услышала сестра, но пробраться к ней не смогла. Спасатели отметили, что в горной местности заблудиться очень легко. К счастью, медицинская помощь женщине не понадобилась.

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