Уфимка после ссоры с сестрой потерялась в зарослях ежевики в Сочи

В конечном итоге уфимка заблудилась в колючих зарослях ежевики и оказалась в полкилометре от дороги. Её крики услышала сестра, но пробраться к ней не смогла. Спасатели отметили, что в горной местности заблудиться очень легко. К счастью, медицинская помощь женщине не понадобилась.