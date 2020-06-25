В Башкирии случайно нашли заблудившуюся в лесу женщину
Сегодня, 14:37ОбществоАлия ФатхиеваФото: Госкомитет по ЧС
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Госкомитет по ЧС сообщил подробности обнаружения женщины.
Спасатели сообщили, что пропавшую начали искать вечером 23 июня. 40-летняя женщина вышла в обед из дома в деревне Яныбаева Белокатайского района и пропала. О том, что она исчезла, ближе к вечеру спохватился брат. Мужчина попытался найти ее своими силами, но, потерпев поражение, обратился в экстренные службы.
Женщину искали сотрудники полиции и спасатели, когда позже к ним поступил звонок от местной жительницы. Как выяснилось, она заметила пропавшую и завела к себе домой, а потом уже обратилась в экстренные службы.
Между местом, где ее нашли и где она живет, расстояние составило более 20 километров. Как она там оказалась, женщина рассказать не могла.
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