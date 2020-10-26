В Башкирии за вспышку коронавируса оштрафовали два психоневрологических интерната

В Башкирии за вспышку коронавируса оштрафовали два психоневрологических интерната

Вчера, 14:51ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
По результатам проверки Роспотребнадзора районные суды оштрафовали два психоневрологических интерната. Так, Ишимбайский районный интернат за нарушения заплатит 100 тысяч рублей, еще 25 тысяч рублей отдаст член руководства Краснокамского интерната «Раздолье».

Роспотребнадзор выявил, что в Ишимбайском районном интернате в июле 2020 года произошла вспышка заболеваемости. Там заразились коронавирусом 108 постояльцев и 39 сотрудников. При этом учреждение несвоевременно проводило дезинфекцию, не сообщало вовремя о заболевших и нарушала правила термометрии.

Краснокамский психоневрологический интернат признали виновным в том, что инвентарь для уборки не обрабатывали дезрастворами, а на входе в столовую даже не было раковин для мытья рук. Также обработке не подвергалось постельное белье постояльцев.

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