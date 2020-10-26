В Башкирии за вспышку коронавируса оштрафовали два психоневрологических интерната

Роспотребнадзор выявил, что в Ишимбайском районном интернате в июле 2020 года произошла вспышка заболеваемости. Там заразились коронавирусом 108 постояльцев и 39 сотрудников. При этом учреждение несвоевременно проводило дезинфекцию, не сообщало вовремя о заболевших и нарушала правила термометрии.
Краснокамский психоневрологический интернат признали виновным в том, что инвентарь для уборки не обрабатывали дезрастворами, а на входе в столовую даже не было раковин для мытья рук. Также обработке не подвергалось постельное белье постояльцев.