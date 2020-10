В Башкирии резко похолодает до -14 градусов

На этой неделе жителей Башкирии ожидают морозные ночи. По данным Башгидрометцентра, преимущественно теплая погода сохранится сегодня, 26 октября. Температура воздуха ночью и днем от +3 градусов снизится лишь до -2.

Также сегодня синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах может образоваться гололед. Ветер северо-западный, с порывами до сильного. Завтра ночью, 27 октября, есть риск налипания снега деревья и провода. Ветер будет идти с того же направления, а вот температура воздуха снизится к ночи до -12 градусов, днем ожидается -1,+4 градусов. 14-градусные морозы ударят в среду. В этот день погода существенно не изменится. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-14 градусов, днем +1,+6.

