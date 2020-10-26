В Башкирии резко похолодает до -14 градусов

В Башкирии резко похолодает до -14 градусов

Вчера, 08:34ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
На этой неделе жителей Башкирии ожидают морозные ночи. По данным Башгидрометцентра, преимущественно теплая погода сохранится сегодня, 26 октября. Температура воздуха ночью и днем от +3 градусов снизится лишь до -2.

Также сегодня синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах может образоваться гололед. Ветер северо-западный, с порывами до сильного.

Завтра ночью, 27 октября, есть риск налипания снега деревья и провода. Ветер будет идти с того же направления, а вот температура воздуха снизится к ночи до -12 градусов, днем ожидается -1,+4 градусов.

14-градусные морозы ударят в среду. В этот день погода существенно не изменится. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-14 градусов, днем +1,+6.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы