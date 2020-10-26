В Башкирии резко похолодает до -14 градусов

Также сегодня синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах может образоваться гололед. Ветер северо-западный, с порывами до сильного.
Завтра ночью, 27 октября, есть риск налипания снега деревья и провода. Ветер будет идти с того же направления, а вот температура воздуха снизится к ночи до -12 градусов, днем ожидается -1,+4 градусов.
14-градусные морозы ударят в среду. В этот день погода существенно не изменится. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-14 градусов, днем +1,+6.