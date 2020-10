Башгидрометцентр сообщил об ухудшении погоды в середине недели.

По данным синоптиков, 22 октября ночью столбик термометра опустится до -1…-6 градусов. При прояснениях температура воздуха составит -10 градусов. В восточных районах Башкирии установится временный снежный покров. Днём ожидается -1…+4 градусов. Ветер северо-западный умеренный. Напомним, завтра в республике ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождём, а на отдельных участках дороги будет гололёдица.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter