Медики подтвердили у главы приангарья заражение коронавирусной инфекцией.

Газета “Известия” сообщает, что у губернатора Иркутской области проведенный тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По информации, размещенной на сайте правительства РФ, глава Приангарья чувствует себя хорошо, видимых симптомов болезни нет, но работать он будет в самоизоляции. Ранее о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию сообщил Сергей Миронов - лидер фракции “Справедливая Россия”.

