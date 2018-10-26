Виктория Валикова: Три самые важные вещи - тапочки, компьютер и шампунь от блох

В эфире программы «Вера в большом городе» на телеканале «Спас» уфимка Виктория Валикова рассказала, как она продолжает работать в Гватемале, с какими новыми проблемами приходится сталкиваться, а также о судьбе, связавшей ее с женихом Эндрю. Медиакорсеть приводит главные тезисы интервью.

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О дресскоде в церкви

- Я сама в церковь хожу. В Гватемале всего одна церковь в семи часах на автобусе с шестью пересадками. Поэтому это непросто. Зато когда есть возможность, мы всегда ходим. Это строгий женский монастырь.

Если человек захотел прийти в церковь, запрещать ему надевать одежду с рукавами или без – зачем?

Самые важные вещи

- Мне кажется, что вещи – они вообще не особо важные. Для меня необходимо иметь тапочки для душа – от укусов скорпиона, например. Вторая вещь – компьютер, конечно. Шампунь от блох еще нужен.

Про вегетарианство

- Мы мясо не едим не потому, что мы вегетарианцы, оно просто дорогое. Мне совесть не позволяет купить килограмм мяса, который стоит столько же, сколько и вылечить двоих больных детей в Гватемале.

Мы не по своей воле постоянно постимся. Но нас это не делает несчастными.

О сексе до свадьбы

- Мне нисколько не страшно. Я уверена в Эндрю. Слишком много было совпадений. Мы находимся в глуши. В другой стране, он православный американец. Нас свело вместе, чтобы у нас потом возникли какие-то проблемы? Я не верю в это.

Сексуальная жизнь – это не только ритмичное дрыганье, не как у животных. И качество физических отношений во многом зависит от того, насколько глубокие духовные отношения у партнеров.