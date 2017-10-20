Уфимка Виктория Валикова: Наберем за два дня 750 тысяч, побреюсь налысо

Уфимский врач-инфекционист готова сделать это в прямом эфире.

Виктория Валикова, уфимский врач-инфекционист, специалист по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами, вчера вечером сообщила Медиакорсети, что готова побриться налысо, если сбор денег на ее новый проект, клинику в Никарагуа, будет идти быстрыми темпами.

- Если мы за два следующих дня наберем 750 тысяч рублей (половину суммы), я налысо побреюсь в прямом эфире, - сказала Виктория Валикова.

И потом уточнила, что проведет прямую трансляцию этого процесса в социальной сети Вконтакте.

Напомним, Виктория Валикова хочет построить в Никарагуа клинику Health&Help, чтобы оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается. Для этого ей необходимо собрать 1,5 миллиона рублей. Деньги собираются на платформе Boomstarter.ru. За первые сутки поступило уже более 111 тысяч рублей добровольных пожертвований. Каждый из жертвователей получит какой-то бонус, подарок.

Ранее Виктория уже реализовала такой проект и построила клинику в Гватемале.

- Полтора года назад вместе с Кариной Башаровой мы построили клинику для бедных в удаленном районе Гватемалы, - рассказала об этом проекте Виктория Валикова для тех, кто готов жертвовать деньги. - У нас не было ничего кроме веры в то, что все получится. И вот, полгода назад, наша клиника Health&Help распахнула свои двери для всех, кому нужна медицинская помощь. Ни один пациент не уходит из нашей клиники не получив необходимого лечение. Клиника стабильно работает и мы двигаемся дальше.

Наш второй проект в Никарагуа сложный, но в Health&Help мы верим, что если ты делаешь что-то настоящее – то все получится.