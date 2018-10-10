Фильм об уфимке Виктории Валиковой примет участие на фестивале кино «Артдокфест»
Фестиваль состоится с 19 по 23 октября в Риге и с 6 по 12 декабря в Москве.
Президент фестиваля документального кино и режиссер Виталий Манский рассказал порталу Медуза, что фильм об уфимке Виктории Валиковой «Робин Чикас» Дениса Слепнева пришел в самый последний день приема заявок на участие в конкурсе.
- Картина нас абсолютно взорвала. Мы немедленно взяли ее в конкурс и переверстали программу, - рассказывает он.
Сам фильм рассказывает о двух девушках-волонтерах, которые отправились в Гватемалу строить больницу для малоимущих. Одна из них - выпускница БГМУ, врач-инфекционист из Уфы Виктория Валикова.
Виталий Манский также поделился с интернет-изданием своими впечатлениями от фильма.
- И вот я уже вижу, как в сознании читателя возникает образ бесконфликтного и какого-то героизирующего документального полотна. Как будто это две матери Терезы — святые и лишенные каких-либо человеческих пороков или даже шероховатостей персонажи. А на самом деле мы видим в фильме двух молодых, «кровь с молоком», девчонок, которые отправляются в это рисковое путешествие, конечно, имея в виду какие-то благие намерения, которые они держат на щите.
Но под щитом находятся их тела и души, которые требуют любви, комфорта, благополучия, предсказуемости, семейного очага — и при этом девичьего озорства, какой-то провокативности, - рассказывает Виталий Манский. - И вот мы с ними путешествуем по этим «американским горкам» их волонтерской деятельности, где они иной раз совершают отнюдь не героические действия, и мы получаем не просто объемную, а очень точную, честную картину мира, что, к сожалению, все реже бывает в российском документальном кино.