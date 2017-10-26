В Башкирии педагоги обещали банкирам повысить финансовую грамотность детей

Специалисты ожидают реальную пользу от такого сотрудничества финансистов и школ.

Сегодня, 26 октября, в Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Башкирии и Центральным банком РФ. Площадкой для подписания соглашения стала IV Всероссийская научно-практическая конференция для студентов и школьников «Финансовая грамотность: опыт, проблемы, новые вызовы. Взгляд из региона»

Как сообщили в пресс-службе Отделения-Национального банка РБ, в церемонии приняли участие министр образования республики Гульназ Шафикова и управляющий Отделением – Национальным банком РБ Маратом Кашаповым.

Как сообщил Медакорсети начальник административного отдела отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка России Шамиль Аминов, скорее всего, теперь основы финансовой грамотности появятся в школах не только в форме факультативных занятий, но и будут включены в курс обществознания, чтобы в рамках этого предмета обеспечить максимальный охват детей.

Специалисты ожидают реальную пользу от такого сотрудничества финансистов и школ. Во время встреч сотрудников банков с школьниками нередко получается настоящее обсуждение кейсов на такие актуальные темы: как защититься от мошенников, как правильно пользоваться пластиковыми картами, как стать удачливым инвестором и т.д.