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Финансовая грамотность

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2024
В Уфе реализуют программу по снижению доли населения за чертой бедности
29 ноября, 10:12
Башкирии надоело жить в долг
23 июля, 10:06
Доллар по 50 рублей: фантазия или реальность?
26 июня, 13:22
2019
В Башкирии депутат, банкир и меценат оказался замешан в скандале с квартирами
Семья, потерявшая две квартиры, 11 лет судилась, пока им отдали их деньги.
25 декабря 2019, 10:32
Создателей финансовой пирамиды «Древпром» из Башкирии отпустят на свободу
Их приговорили к срокам, которые они уже отбыли в СИЗО, и постановили отпустить.
20 декабря 2019, 04:51
Много денег, ничего не делая: Фирму в Башкирии назвали финансовой пирамидой
Веские основания для таких подозрений есть у прокуратуры Кировского района Уфы.
26 марта 2019, 08:22
2018
Как в Башкирии воруют деньги на расстоянии и как от этого уберечься
28 ноября 2018, 09:24
Нацбанк Башкирии начал онлайн обучение школьников финансовой грамотности
20 сентября 2018, 05:09
Банк России предупредил частных инвесторов о новом виде опасности
Чтобы обезопасить себя и свои финансы, необходимо тщательно выбирать брокера.
11 июля 2018, 04:45
2017
В Башкирии педагоги обещали банкирам повысить финансовую грамотность детей
26 октября 2017, 15:18

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