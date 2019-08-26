Рейс из Уфы в Москву задерживается на восемь часов из-за технической неисправности

В уфимском международном аэропорту вот уже на более чем восемь часов задерживается рейс № 280 в Шереметьево. Связано это, как стало известно Медиакорсети, с технической неисправностью, которую, к счастью, удалось выявить на месте. Боинг 737-900 должен был отправиться из столицы Башкирии в Москву сегодня в 5:50. Но теперь вылетит из башкирской столицы только в 15.50.

Известно, что на рейсе зарегистрированы 102 пассажира, в том числе 6 детей. В авиакомпании «Икар» уже принесли свои извинения. Сообщается, что пассажиров обеспечили горячим питанием и напитками. Желающим предоставят номера в гостинице.

В настоящее время рассматриваются варианты отправки пассажиров либо рейсом «Икар» в Сочи с посадкой в Москве, либо S7 в Домодедово (изначально «Икар» должен был лететь в Шереметьево). Пассажиры сами смогут выбрать им удобный рейс.