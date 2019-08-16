Снова ЧП в небе: Самолет Москва-Уфа вернулся в аэропорт из-за птиц

Очередное серьезное летное происшествие произошло в подмосковном небе. Рейс авиакомпании UTair вернулся после начала взлета в аэропорт «Внуково», так как столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ». В связи с происшествием, пассажиры вылетят в Уфу с незначительной задержкой.

Накануне, 15 августа, произошло аналогичное происшествие, когда самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся со стаей чаек, предположительно, обосновавшихся на салке неподалеку от аэропорта «Жуковский». В результате столкновения оба двигателя Airbus A-321 заглохли, самолет пришлось сажать на брюхо на кукурузное поле. Несколько десятков человек из более 200 пассажиров и членов экипажа пострадали, но, самое главное, никто не погиб.