В аэропорту Уфы задержан рейс в Москву из-за опоздания самолета

Сегодня, 30 июля, стало известно о задержке более чем на девять часов авиарейса, который должен был вылететь в Москву.

Рейс выполняет авиакомпания Red Wings. Причиной задержки стало прибытие самолета в Уфу с опозданием

На этом самолете должны были вылететь из Уфы в московский аэропорт Домодедово 182 пассажира. На время задержки им предоставили горячее питание, напитки и номера в местной гостинице.