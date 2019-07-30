В аэропорту Уфы задержан рейс в Москву из-за опоздания самолета
Вчера, 12:55ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Речь идет о рейсе авиакомпании Red Wings.
Сегодня, 30 июля, стало известно о задержке более чем на девять часов авиарейса, который должен был вылететь в Москву.
Рейс выполняет авиакомпания Red Wings. Причиной задержки стало прибытие самолета в Уфу с опозданием
На этом самолете должны были вылететь из Уфы в московский аэропорт Домодедово 182 пассажира. На время задержки им предоставили горячее питание, напитки и номера в местной гостинице.
По последним данным, самолет сможет вылететь из Уфы в 15.45 по уфимскому времени.
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