Рейс Уфа-Москва задерживают на более чем шесть часов
Вчера, 12:36ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Рейс задержан по решению авиакомпании «Ред Вингс».
Аэробус А320 должен был вылететь из Уфы в Домодедово еще в 06:20, но время вылета изменилось на 12:50. Задерживается также рейс из Москвы в Уфу. Прибытие самолета с 5:30 перенесли на 12:15. Пока неизвестно, по какой именно причине.
Ранее мы рассказали о подробностях столкновения самолета Москва-Уфа с птицами. Экипаж действовал согласно правилам.
Как оказалось, одна или несколько птиц врезались прямо в стекло самолета, и после этого, согласно правилам, самолет необходимо было обследовать, чтобы исключить повреждение и разгерметизацию. По этой причине борт вернулся в аэропорт.
Пассажиры смоли вылететь из Москвы в Уфу в 16.11 по московскому времени. Для этого был выделен резервный борт.
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