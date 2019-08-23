Рейс Уфа-Москва задерживают на более чем шесть часов

Аэробус А320 должен был вылететь из Уфы в Домодедово еще в 06:20, но время вылета изменилось на 12:50. Задерживается также рейс из Москвы в Уфу. Прибытие самолета с 5:30 перенесли на 12:15. Пока неизвестно, по какой именно причине.

Ранее мы рассказали о подробностях столкновения самолета Москва-Уфа с птицами. Экипаж действовал согласно правилам.

Как оказалось, одна или несколько птиц врезались прямо в стекло самолета, и после этого, согласно правилам, самолет необходимо было обследовать, чтобы исключить повреждение и разгерметизацию. По этой причине борт вернулся в аэропорт.