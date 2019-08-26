Проект капремонта представительства Башкирии в Москве будет стоить 6,5 миллионов
Вчера, 11:47ОбществоМарат ГареевФото: bashpredmsk.bashkortostan.ru
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Источник финансирования – бюджет республики.
Представительство Республики Башкортостан в Москве, расположенное на улице Доброслободская, 6, будет в ближайшее время капитально отремонтировано. Конкурс на право разработки проектно-сметной документации был объявлен и проведен в августе 2019 года.
Первоначальная (максимальная) стоимость контракта – 11,9 миллиона рублей. Победитель, ООО «Судебная экспертиза и оценка активов» (Москва), выполнит в итоге эту работу за 6,56 миллиона рублей.
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