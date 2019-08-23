В Уфе на капремонт помоек районная администрация потратит миллион рублей
Вчера, 09:31ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Будут обновлены контейнерные площадки и закуплены мусорные баки.
В деревне Тимашево, что в Орджоникидзевском районе Уфы, будет произведет капитальный ремонт мусорных площадок. На них обновленных будут установлены новые мусорные баки.
Соответствующий конкурс на проведение работ был недавно объявлен администрацией района, определен подрядчик. Стоимость работ составит 1 миллион рублей.
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