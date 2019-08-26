Действия главы Кудымкарского округа проверит прокуратура Пермского края
Вчера, 20:12ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Прокуратура Пермского края проверит действия руководителя Кудымкарского городского округа Валерия Климова, отказавшего пермскому «Мемориалу» в установке памятных знаков.
Properm.ru пишет, что решение о проведении проверки было принято после публикаций в СМИ.
Отмечается, что сам Климов давать какие-либо комментарии отказывается.
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