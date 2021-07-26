В Уфе приступили к ремонту храма, построенного в 1823 году

Покровский храм был основан почти двести лет назад, устояв перед гонениями на церковь в советские времена, сейчас храм как никогда нуждается в ремонте. Здание является объектом культурного наследия и образцом русского классицизма. Однако, чтобы храм обрел вторую жизнь нужны средства, сбор на которые объявили в официальной группе храма во «Вконтакте». Как признались служащие храма изданию «Аргументы и факты Уфа», приход уже трижды подавал заявки на получение средств Фонда федеральных грантов, но безуспешно. Республиканские власти спасать ОКН регионального значения не спешат. Состоятельных благотворителей тоже не находится.