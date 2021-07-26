В Уфе приступили к ремонту храма, построенного в 1823 году

Покровский храм был основан почти двести лет назад, устояв перед гонениями на церковь в советские времена, сейчас храм как никогда нуждается в ремонте. Здание является объектом культурного наследия и образцом русского классицизма. Однако, чтобы храм обрел вторую жизнь нужны средства, сбор на которые объявили в официальной группе храма во «Вконтакте». Как признались служащие храма изданию «Аргументы и факты Уфа», приход уже трижды подавал заявки на получение средств Фонда федеральных грантов, но безуспешно. Республиканские власти спасать ОКН регионального значения не спешат. Состоятельных благотворителей тоже не находится.
Как рассказывают сотрудники, последний раз в храме был проведён капитальный ремонт в 1930-х годах. На настоящий момент замене подлежит вся система водопроводной и канализационной коммуникации, фасады и многое другое.
Для того чтобы осилить такой масштабный капитальный ремонт, сотрудники храма объявили о сборе пожертвований. На настоящий момент удалось собрать средства на косметический ремонт фасадов, в ближайшем будущем планируется приступить к замене коммуникаций. Так, с миру по нитке они пытаются решить проблемы с ремонтом самостоятельно.
Также были опубликован план проекта, как будет выглядеть храм после реставрации. Планируется, что внешние стены из уже известного кирпичного цвета станут голубыми.