Apple приобретет часть бизнеса Intel

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Компания Apple приобретет часть производства Intel по производству модемов для мобильных телефонов.
Такая информация опубликована в пресс-релиза обоих компаний, сообщает газета «Известия» 26 июля.
Отмечается, что Intel продолжит разработку модемов, не использующихся в смартфонах.
В результате сделки более двух тысяч сотрудников перейдут в Apple. Компания также приобретет права на аренду, оборудование и интеллектуальную собственность.
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