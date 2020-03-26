Ярославский бизнесмен купил 100 тысяч масок для больницы

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Предприниматель из Ярославской области купил для переяславльской больницы 100 тысяч медицинских масок.
Кроме этого, он приобрел витаминизированные напитки и дезинфицирующие растворы, сообщает газета «Известия» 26 марта
По словам бизнесмена, он проживает в Переяславле более двадцати лет, поэтому проблемы города считает своими.
При этом Хачатрян подчеркнул, что губернатором области Дмитрием Мироновым делается так же все возможное. Предприниматели лишь могут внести свой небольшой вклад в общее дело, добавил он.
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