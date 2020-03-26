В Челябинской области коронавирусом болеет целая семья

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На территории Челябинской области коронавирусом заболела целая семья из четырех человек: мать, отец, их дочь, а также бабушка.
Как сообщает kursdela.biz, глава семьи недавно посещал Италию. Там он заразился вирусом, а после заразил им своих домочадцев.
Мужчина, его жена и дочь переносят заболевание в легкой форме. Хуже всех состояние бабушки, однако врачи отмечают позитивную динамику.
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