В Башкирии больницы с пациентами с коронавирусом возьмут под особую охрану

Сегодня, 26 марта, на совещании в правительстве Башкирии было внесено предложение привлечь бойцов Росгвардии для охраны стационаров, в которых планируется разместить пациентов, инфицированных коронавирусом.

Глава региона Радий Хабиров согласился с этим и предложил активнее привлекать силовиков к работе республиканского штаба по предотвращению распространения коронавируса в Башкирии.

Напомним, разместить пациентов, зараженных коронавирусом, планируется пока в следующих стационарах: инфекционная клиническая больница №4 (90 коек), ГКБ в Демском районе Уфы (215 коек), уфимские же ГКБ №5 (190 коек), ГКБ №8 (190 коек), ГКБ №18 (160 коек), ГКБ №10 (78 коек).