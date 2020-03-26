Стало известно, в каких стационарах будут лечить пациентов с коронавирусом в Башкирии

Сегодня, 26 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин назвал стационары, в которых предполагается разместить больных коронавирусом. Большая часть из них будет перепрофилирована для приема больных с инфекционными заболеваниями.

Прежде всего, это инфекционная клиническая больница №4 (90 коек), ГКБ в Демском районе Уфы (215 коек), уфимские же ГКБ №5 (190 коек), ГКБ №8 (190 коек), ГКБ №18 (160 коек), ГКБ №10 (78 коек).

С 25 марта начали работу четыре круглосуточные лаборатории по проведению анализов на коронавирус в Уфе - они находятся в РКБ имени Куватова, ГКБ №21, БГМУ и Центре профилактики СПИД.

С 26 марта к этой работе подключились еще четыре лаборатории - в кожвендиспансере, больнице скорой помощи в Уфе, региональном медико-генетическом центре и городской больнице Нефтекамска.