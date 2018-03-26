В Уфе в зале суда арестовали экс-руководство ЖСК «Дуслык-строй»

Как сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан» , оба подсудимых получили по четыре года лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора они были взяты под стражу в зале суда.

Напомним, подсудимым вменялось в вину мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. По данным следствия, коммерсанты сообща с еще одним из основателей и бывших руководителей «Дуслык-строя» Валерием Денисовым в 2009-2015 годах похитили более 300 млн рублей у своих пайщиков. Общее число потерпевших составляет около ста человек. Люди платили свои средства в качестве взносов на строительство дома на улице Кирова. Его сдача в эксплуатацию планировалась еще в 2010 году, однако работы остановились на уровне кирпичной кладки из-за отсутствия средств и в течение семи лет не возобновлялись.