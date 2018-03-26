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В Уфе в зале суда арестовали экс-руководство ЖСК «Дуслык-строй»
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВласть без цензуры
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В Уфе в зале суда арестовали экс-руководство ЖСК «Дуслык-строй»

Сегодня, 17:45ОбществоТатьяна Майорова
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