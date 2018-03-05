Как потеряли свои квартиры пайщики ЖСК «Дуслык-строй» из Уфы

65-летний Валерий Денисов был председателем ЖСК «Дуслык-строй» в 2009 году. Сейчас он обвиняется в крупном мошенничестве и отмывании нелегальных доходов – ст 159 и 174.1 УК РФ. Как считает гособвинение, он с 2009 по 2015 годы собрал с пайщиков кооператива 307 миллионов рублей на строительство дома, а затем похитил их, не исполнив своих обязательств. Часть денег он перевел в зарубежный банк, а также купил на них дом на Кипре. Денисов обвиняется в том, что действовал в составе организованной преступной группы. Его сообщниками были руководитель компании «Энерготехсервис» Андрей Чеботарев и сменивший его второй председатель ЖСК Разиф Абдрашитов. Также в мошенничестве подозревается сотрудница «Энерготехсервиса» Светлана Новезенцева. Она, как рассказали сегодня пайщики в суде, представлялась главным помощником и замом Андрея Чеботарева.

Квартиру продали дважды

59-летняя Людмила Пургаленко из Белебея приобрела квартиру в строящемся доме на углу ул. Пархоменко и Кирова в 2010 году. В одном из учебных заведений, расположенных неподалеку, у них с мужем учился сын. Родители посмотрели новостройки в округе и их внимание привлек именно этот дом. Сомнений не возникло, потому что строительство на том этапе активно велось, было возведено уже 10 этажей.

- Денисов (бывший председатель ЖСК «Дуслык-строй) объяснил нам, что все квартиры уже проданы, но будет еще строиться второй подъезд, рассказала сегодня на допросе свидетелей по делу пайщица ЖСК.

Через неделю родители заплатили за квартиру сразу всю сумму наличными – более 2,1 миллиона – за квартиру во втором подъезде, который пока был только в проекте планировки. Секретарь оформила договор, все необходимые документы, и по словам, Людмилы, «убрала деньги в стол».

Покупателей заверили, что дом будет сдан в конце 2010 года, причем сданы будут одновременно и первый и второй подъезд. Однако, когда, уже в марте 2011 года Людмила с мужем приехали на место стройки, то увидели, что второй подъезд строить так и не начали. В ЖСК это объяснили тем, что администрация города не дала разрешение на его строительство. Взамен уже купленной квартиры пайщикам предложили квартиру в первом подъезде, правда уже на не очень удобном для них девятом этаже. Нужно было переоформлять документы, но, когда Людмила с мужем повторно приехали в Уфу, чтобы сделать это, Валерий Денисов заявил им, что он больше не возглавляет ЖСК и направил к новому председателю Разифу Абдрашитову.

В 2011 году договор переделали, а позже это сделали еще раз – под квартиру на пятом этаже. Строительство тем временем шло все медленнее, а позже остановилось совсем. Застройщик и руководитель ЖСК уговаривали им не мешать, никуда не обращаться. Позже Людмила узнала, что у квартиры, которую ей оформили по третьему договору, есть еще один хозяин, то есть, она была продана дважды. На руках у женщины сейчас только чек об уплате взносов ЖСК на 35 тысяч рублей. То, что остальные деньги были выплачены, доказать теперь трудно, так как договор несколько раз переделывался.

Ни квартиры, ни парковочного места

Пайщик ЖСК Александр Олейников из поселка Чесноковка, 1956 года рождения, купил двухкомнатную квартиру в доме в конце 2012 года. По его словам, его привлекло расположение и то, что дом был кирпичным. Тогда говорили, что это чуть ли не последний кирпичный дом в Уфе.

В январе 2013 года Александр встретился с Разифом Абдрашитовым и договорился о покупке квартиры на пятом этаже. Александр вступил в ЖСК, заплатил более 3,7 миллиона за квартиру на пятом этаже, а также членские взносы. В апреле Александр приехал на строительную площадку вновь и, увидев, что работы ведутся, заплатил еще 800 тысяч – за парковочное место. При этом пайщику сказали еще раз вступить в кооператив и вновь заплатить членский взнос.

Валерий Денисов сегодня в суде попытался подчеркнуть, что данный пайщик не заключал договор непосредственно с ним.

- У вас ко мне лично есть претензии? – в лоб спросил он Олейникова.

- Вы создали мне проблемы, создав свой кооператив! – не растерялся пайщик.

Купленная квартира исчезла из дома

У пайщицы Татьяны Нагумановой, 1956 года рождения, ситуация еще более обескураживающая. Она своими глазами видела купленную однокомнатную квартиру в строящемся доме, но потом она просто исчезла!

Квартиру Татьяна купила в конце 2011 года через агентство недвижимости. Она приобрела вексель у компании «Стройпланета» - субподрядчика застройщика дома. Также она заплатила членский взнос в 36 тысяч рублей, и а за услуги риэлтора – еще 47 тысяч. Стоимость квартиры составила около 2,2 миллиона рублей. Договор она с ЖСК «Дуслык строй», его подписывала Разифом Абдрашитовым. Когда начались задержки строительства, Татьяна в числе других пайщиков терпеливо ждала.

- Я сама приходила несколько раз на стройку и видела, что моя квартира строится, - пояснила женщина сегодня в суде.

Позже уже третий председатель ЖСК позвонил Татьяне и сообщил новость, которая ее ошарашила: квартиры, которая она покупала в доме просто нет!

- Оказалось, что дверь, которая вела в мою квартиру, заложили кирпичом и объединили ее с другой квартирой, - рассказала сегодня на допросе Татьяна. – Я спросила у риэлтора: как же так, ведь я деньги заплатила, чтобы она документы просмотрела. А она говорит: ничего страшного, так иногда бывает. Потом перед сдачей все дооформят.

Валерий Денисов в суде в ходе судебного заседания неоднократно пытался подчеркнуть, что себя виновным не признает. В частности, он несколько раз заявлял, что многие дольщики заключали договора с ЖСК, когда он уже не был председателем кооператива.