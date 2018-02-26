Полицейский, покончивший с собой в Башкирии, оставил предсмертную записку

«С одной овцы семь шкур не пустишь» - написал он.

Текст прощания опубликовали в группе «Омбудсмен полиции» Вконтакте: «Самое огромное спасибо начальнику ОМВД России по Благовещенскому району. Помните, что с одной овцы семь шкур не пустишь. Живите как хотите. Это поймёт тот человек, к кому я обращаюсь. Дайте пацанам бензин и машину, чтобы они работали», - сообщается в послании. Оставшуюся ее часть в группе посчитали необходимым скрыть от аудитории из-за того, что она носила сугубо личный характер.

Напомним, 23 февраля, в День защитника Отечества, в Благовещенске покончил с собой 35-летний Влад Шиляев, старший оперуполномоченный ОУР ОМВД по Благовещенскому району. Дома у него остались жена и двое детей. Следком уже начал тщательную проверку по данному поводу. Устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.

Отметим, в октябре 2016 года в Уфе свел счеты жизнью прямо на рабочем месте 34-летний следователь МВД Ильгизар Ишмухаметов. Перед тем, как покончить с собой, мужчина записал видеообращение, в котором подробно рассказал о палочной системе в структуре МВД, раскрытии дел и серьезных неприятностях на службе – в частности, с начальником отдела Индирой Ахтямовой. Тогда была проведена проверка, по итогам которой комиссия, в которую вошли сотрудники СК и МВД, не нашли вины руководства в случившемся.