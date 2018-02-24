Смерть полицейского в Благовещенске: следком Башкирии начал проверку
Сегодня, 10:47ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: fotosmi.ru
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Следком Башкирии начал доследственную проверку по факту смерти оперуполномоченного из Благовещенска. Стали известны первые подробности.
Как сообщили в пресс-службе башкирского следкома, вчера поступило сообщение о том, что в одном из дворов Благовещенска найден труп 35-летнего мужчины.
- Предварительно установлено, что около 10 часов 30 минут 23 февраля 35-летний местный житель выпал из окна подъезда. Его тело было обнаружено рядом с домом, - говорится в сообщении.
Напомним, в социальных сетях сообщали, что полицейский Влад Шиляев покончил собой.
- По данному факту организована доследственная проверка, - говорится в сообщении следкома. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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