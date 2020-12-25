Жители села Мраково в Башкирии жалуются на горящую три недели свалку

Как передает издание, в двух километрах от села находится несанкционированная свалка ТКО, которую подожгли ещё в конце прошлого месяца. Теперь весь воздух, по словам жителей пропитан гарью, а дозвониться дл главы сельсовета она не могут. Ранее местные жители обвиняли в этом регоператора, однако тот заявил, что не имеет к этому отношения.