Жители села Мраково в Башкирии жалуются на горящую три недели свалку

В селе Мраково Кугарчинского района Башкирии уже три недели горит свалка. Местные жители обращались к чиновникам, однако те не решили проблему, сообщает Ufa1.

Как передает издание, в двух километрах от села находится несанкционированная свалка ТКО, которую подожгли ещё в конце прошлого месяца. Теперь весь воздух, по словам жителей пропитан гарью, а дозвониться дл главы сельсовета она не могут. Ранее местные жители обвиняли в этом регоператора, однако тот заявил, что не имеет к этому отношения. Журналист Ufa1 удалось связаться с главой Мраковского сельсовета Александром Жердевым. По его словам говорит свалка, относящаяся уже не к его территории, а к соседнему Ибраевскому сельсовету под началом Раиля Исанбаева. Но последний опроверг его слова. В администрации района изданию рассказали, что проблема уже якобы устранена, однако местные жители утверждают, что ежедневно чувствуют запах гари.

