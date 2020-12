В Москве количество людей, которые смогли победить коронавирус, стало больше на 5508.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией, таким образом число вылечившихся от коронавируса с начала пандемии, достигло 588 280 человек. Жителям столицы, у которых теперь есть антитела, предложено сдать плазму, чтобы помочь тяжелым больным.

